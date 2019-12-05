نحت ورسم .. طلاب مدارس ذوي الاحتياجات يبدعون في ورشة تنمية المواهب بجامعة أسيوط.. فيديو

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط ، اليوم الخميس، ورشة عمل فنية لتنمية المواهب للطلاب متحدي الاعاقة بمشاركة كلية التربية النوعية ومدرسة التربية الفكرية ومدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الامل للصم بنين ، والجمعية النسائية باحد قاعات جامعة أسيوط .



وقال مصطفى سيد خلف الله معلم خبير بمدرسة النور للمكفوفين ان الهدف من المشاركة اليوم في ورشة العمل تاكيد بان الطلاب المكفوفين يستطيعون المشاركة في جميع الانشطة مثل الطلاب العاديين دون اي تمييز خاصة وان الطلاب المكفوفيين يستطيعون عمل اي نشاط مثل غيرهم من الطلاب دون تمييز وهناك طلاب بمدرسة النور للمكفوفين يشاركون في مسابقات على مستوى الجمهورية ويحققون مراكز متقدمة ومنها كرة الجرس والعاب قوى وغيرها من المسابقات .



وأضافت فاتن سعد معلم خبير بمدرسة النور للمكفوفين ان هذا اليوم له طبيعة خاصة في ظل احتفال العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وياتي لترسيخ مفهوم عدم التمييز ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم من خلال الانشطة وشهدت ورشة العمل تفاعل بين الطلاب المكفوفين والمبصرين، حيث تأتي هذه الاعمال كنوع من التنفيس عن طاقات الطالب والتعبير عن ما بداخله لتوصيل رسالته للمجتمع .



وأشارت الدكتورة سحر بطرس نجيب وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى ان الهدف من هذا اليوم هو الدمج والربط بين الطلاب ومتحدي الاعاقة حتى لا يشعر متحدي الاعاقة بالتمييز ، خاصة في ظل وجود مواهب فنية بين طلاب متحدي الاعاقة اسعدتنا اليوم وهدفنا تنمية هذه المواهب ، بالاضافة الى تعليم طلاب الكلية كيفية التعامل مع هذه الفئة من خلال الاعمال التي ينتجها طلاب متحدي الاعاقة ، بالاضافة الى غرس روح العطاء والانتماء الى طلاب الكلية من خلال مشاركتهم في المجتمع المدني ، ووجدنا تجاوب كبير من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الكلية من خلال التفاعل في تنفيذ ابداعاتهم الفنية .



من جهته أكد الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على حرص الجامعة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية قدرات المواهب الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ، مشيدا بمشاركة طلاب متحدي الاعاقة بجامعة أسيوط وطلاب مدارس النور للمكفوفين والامل للصم والجمعية النسائية ومدرسة التربية الفكرية وهذا يدل على التناغم والانسجام بين قطاعات الجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، لتقديم رسالة الجامعة باكمل وجه ناحية المجتمع لتقديم عمل متميز لرعاية المواهب من الطلاب ذوي الإعاقة.