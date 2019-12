من الأحلى.. يسرا وإلهام شاهين وهند صبري يتنافسن على انستجرام

نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت الفنانة يسرا في الصور برفقة الفنانة هند صبري والفنانة إلهام شاهين، بالأسود، خلال تواجدهن في مراكش بالمغرب.





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانات، وجاءت التعليقات كالتالي: "ابتسامة نجمات جميلة" _ " يسرا غير عن الكل" - " الاسود هياكل منك حتة"_ "نجمات الزمن الجميل " .





ويواصل مهرجان مراكش الدولي، فعالياته، وسط برنامج ثري بأنشطة ثقافية وعلمية وفنية متنوعة (مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية) وغيرها.





















From Marrakesh ✨ #Yousra #يسرا 🌟 #FIFM #FIFM2019 #YousrawyaGroup #اليسراوية_جروب