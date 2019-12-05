لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

أعلن فابيو جونيور لاعب الأهلي السابق، عودته للملاعب مجددا، لأول مرة منذ ابتعاده عن كرة القدم، بعد ووقع حادثة بورسعيد، والتي راح ضحيتها العشرات من مشجعي القلعة الحمراء.



وذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، أن جونيور صاحب الـ 37 عاما، يستعد للعودة للملاعب مرة أخرى، عبر بوابة فريق كامبننزي، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.



وأضافت الصحيفة، أن اللاعب مر بصدمة كبيرة بعد حادثة بورسعيد، وقرر الابتعاد عن كرة القدم وقتها.



وكان جونيور شارك مع الأهلي في سبع مباريات فقط في الدوري الممتاز، بواقع 343 دقيقة، ولم يسجل سوى في هدف واحد وحيد، كان أمام المصري، وهي المباراة التي وقعت في الحادثة.