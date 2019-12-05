أنغام تحيي حفلا غنائيا بـ موسم الرياض.. اليوم

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير، مساء اليوم، الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ويذاع الحفل مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على شاشة الـ mbc1.



ومن المقرر أن تقدم أنغام عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".



كما تقدّم أغنية "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكيت ليه"، "عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة"، "اكتبلك تعهد"، "حته منك"، و"سيدي وصالك"، ويصاحب أنغام في الحفل مديرة أعمالها راندا رياض.



وعلى جانب آخر، تعمل أنغام على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة القادمة.

