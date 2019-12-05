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اقتصاد

بدعم من قواعد جديدة.. بنك جولدمان يتوقع تعافى الطلب على النفط فى 2020

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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رويترز
عدل بنك جولدمان ساكس بالخفض توقعاته للطلب على النفط للعام الجاري، لكنه يتوقع أن يتعافى الطلب في 2020 بدعم من نمو اقتصادي عالمي وقواعد بحرية جديدة وأحوال جوية أقرب إلى الوضع الطبيعي.

وتحظر قواعد جديدة للمنظمة البحرية الدولية تسري من الأول من يناير 2020 على السفن استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على نسبة تزيد على 0.5 بالمئة من الكبريت، مقارنة بنسبة 3.5 بالمئة حاليا، ما لم تكن مزودة بأجهزة لتنقية العادم.


ويتوقع البنك أن تقدم قواعد المنظمة الجديدة دعما للطلب على نواتج التقطير في 2020، ومع بقاء المخزونات أقل بكثير من متوسط خمس سنوات، فإنه يتوقع شح نواتج التقطير العام المقبل.

لكن البنك عدل بالخفض توقعاته للطلب على النفط في 2019 إلى مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في بداية العام، وعزا ذلك إلى طلب مخيب للآمال على النفط بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وأحوال جوية سيئة وتوترات تجارية.

ويتوقع البنك أيضا أن يبلغ الفارق بين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط 4.5 دولار للبرميل في 2020 مقارنة مع المستويات منذ بداية العام القريبة من سبعة دولارات للبرميل.

وقال "مع توقعات مخفضة لنمو إنتاج الولايات المتحدة وزيادة التشييد في البنية التحتية بالولايات المتحدة، نتوقع فوارق إيجابية أقل في 2020".
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