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فن

كريمة ومنصور.. أحمد السقا يستعيد ذكرياته فى فيلم الجزيرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:11 م
السقا وهند
السقا وهند
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محمد بدران
استعاد الفنان أحمد السقا ذكرياته مع جمهوره بمشهد من فيلم الجزيرة، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام".

ونشر السقا صورة له بصحبة النجمة هند صبرى من احداث الفيلم وعلق قائلًا "منصور وكريمة"، لاقت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.



كريمة ومنصور.. أحمد السقا يستعيد ذكرياته فى فيلم الجزيرة
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