ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:08 م
طفلة - صورة أرشيفية
طفلة - صورة أرشيفية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
ذئب جديد استغل سذاجة فتاة صغيرة واستدرجها ليمارس معها الرذيلة بالقليوبية، واستلهمه شيطانه بكتابة عقود زواج عرفي ظنا منه أنه سيهرب من المساءلة القانونية.

هنا في كفر شكر بالقليوبية، أقدم عامل على استدراج طفلة لم تبلغ عامها الـ 14 وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج في مكان بعيد عن أعين الناس.

بدأ بطن طفلة الإعدادية يكبر يوما بعد يوم إلى أن وضعت طفلا ذكرا ، الأمر الذي جعل أسرتها تتقدم ببلاغ في قسم الشرطة لضبط المشكو في حقه.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بورود بلاغ من "ع. ع" ممرضة من قرية برقطا برفقتها ابنتها "ب. س - 13 عامًا - طالبة بالصف الثالث الإعدادي"، تشكو تضررها من "س. ع - عامل" لتغريره بابنتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة زمنية، نتج عنها حملها سفاحا ووضعت مولودًا ذكرًا.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة قائلا : "تزوجتها عرفي وكل حاجة برضاها".

وقررت نيابة كفر شكر إخلاء سبيل العامل المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الطالبة على الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود لتحديد علاقته بالمشكو في حقه وسؤال الطالبة والمشكو في حقه في جلسة تحقيق الأسبوع المقبل.

وحددت النيابة موعدا لاحقا لاستدعائه لجلسة تحقيق في الواقعة عقب عرض الطالبة على الطب الشرعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول قرار من تعليم القليوبية بعد وفاة طالب داخل مدرسة بـ القناطر

تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة طفل داخل مدرسة بسبب الإهمال

كان بيطلع في الروح والمدرس مصدقش .. حكاية طارق | طفل لقي ربه بعد الفسحة

إخلاء سبيل عامل عاشر تلميذة وحملت منه سفاحا بكفر شكر.. والمتهم: كل حاجة برضاها

اهم الاخبار.. مقتل إرهابيين في سيناء.. تورط صديق جوهرة في هتك عرض .. انخفاض أسعار السيارات في 2020

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل عامل عاشر تلميذة وحملت منه سفاحا بكفر شكر.. والمتهم: كل حاجة برضاها

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء ؟ البحوث الإسلامية يوضح

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

AdvertisementS

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس