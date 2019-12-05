كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

ذئب جديد استغل سذاجة فتاة صغيرة واستدرجها ليمارس معها الرذيلة بالقليوبية، واستلهمه شيطانه بكتابة عقود زواج عرفي ظنا منه أنه سيهرب من المساءلة القانونية.



هنا في كفر شكر بالقليوبية، أقدم عامل على استدراج طفلة لم تبلغ عامها الـ 14 وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج في مكان بعيد عن أعين الناس.



بدأ بطن طفلة الإعدادية يكبر يوما بعد يوم إلى أن وضعت طفلا ذكرا ، الأمر الذي جعل أسرتها تتقدم ببلاغ في قسم الشرطة لضبط المشكو في حقه.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بورود بلاغ من "ع. ع" ممرضة من قرية برقطا برفقتها ابنتها "ب. س - 13 عامًا - طالبة بالصف الثالث الإعدادي"، تشكو تضررها من "س. ع - عامل" لتغريره بابنتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة زمنية، نتج عنها حملها سفاحا ووضعت مولودًا ذكرًا.



وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة قائلا : "تزوجتها عرفي وكل حاجة برضاها".



وقررت نيابة كفر شكر إخلاء سبيل العامل المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الطالبة على الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود لتحديد علاقته بالمشكو في حقه وسؤال الطالبة والمشكو في حقه في جلسة تحقيق الأسبوع المقبل.



وحددت النيابة موعدا لاحقا لاستدعائه لجلسة تحقيق في الواقعة عقب عرض الطالبة على الطب الشرعي.