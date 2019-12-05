ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الإفريقي للكاراتيه يدرس تكريم أبطال مونديال الناشئين

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:57 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
يدرس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه تنظيم احتفالية لنجوم منتخبنا الوطني للناشئين بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في تشيلي وانتزاع 19 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

أكد طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه أن مصر رفعت اسم القارة الإفريقية عاليا في بطولة العالم الأخيرة ولابد من تكريم الأبطال على ذلك الإنجاز التاريخي.

أضاف أن الإنجاز الذي تحقق يعود في المقام الأول والأخير إلى الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي الذي نجح في تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين.

أوضح المصباحي أن الاتحاد الإفريقي يدرس خلال الفترة المقبلة فكرة مصر منح شرف تنظيم بطولة قارية خاصة بعد النجاح التنظيمي الذي حظيت به مصر مؤخرا للبطولات القارية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المصباحي متواجد في القاهرة وكان في استقباله محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي والمستشار أحمد أبو عيشة عضو مجلس الإدارة و محمد على تاتو و هاني قشطة مدربي منتخبنا في إحدى الفنادق الكبرى.

ويعود سبب تواجد المصباحي في مصر لخوضه انتخابات الأوكسا التي ستقام يوم 9 ديسمبر الجاري حيث أنه مرشح على منصب نائب الرئيس.
Advertisements

ترشيحاتنا

رحلة 7 أيام تحريات لكشف لغز توائم أوسيم.. الأب والأم تبادلا الاتهامات ثم اعترفا دون ندم

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أكاذيب النقاز.. الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي..صلاح يتصدر قائمة ليفربول في مونديال الأندية

ماشوفتش يوم حلو بعد الفرح.. هنا الزاهد تروي كواليس مرضها في شهر العسل

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

أول القصيدة.. لجنة نوبل للسلام تنتقد رئيس الوزراء الاثيوبي لهذا السبب

نجم ليفربول السابق يكشف موقف محمد صلاح من الجلوس على مقاعد البدلاء

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أكاذيب النقاز.. الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي..صلاح يتصدر قائمة ليفربول في مونديال الأندية

مدرب قطر يكشف كواليس السقوط أمام السعودية في خليجى 24

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا