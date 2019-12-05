بعد التأهل لـ النهائي.. أبرز عناوين الصحف العربية بعد فوز السعودية على قطر

تأهل منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد فوزه على نظيره القطري بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي أُقيم اليوم الخميس.



وأحرز عبد الله الحمدان الهدف الأول لصالح منتخب السعودية بعد مرور 28 دقيقة، في رحلة الوصول إلى النهائي.



وجاءت عناوين أكبر الصحف العربية بعد تأهل السعودية الى النهائي كالآتي



صحيفة النهار اللبنانية: "السعودية تنهي مشوار قطر في كأس الخليج".



صحيفة الرأي الأردنية: "البحرين والسعودية .. في النهائي".



صحيفة الرياضية السعودية: " أمام 40 ألفا.. الأخضر يعبر قطر.. ويصل النهائي".



صحيفة "البيان الإماراتية: "السعودية والبحرين يتأهلان لنهائى خليجى 24".



صحيفة البطولة المغربية: " السعودية تهزم قطر.. وتضرب موعدا مع البحرين".



وسيلعب منتخب السعودية ضد البحرين يوم الأحد 8 ديسمبر في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".



وكان منتخب البحرين تأهل للعب المباراة النهائية على حساب العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدفين لمثلهما.