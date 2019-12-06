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فن

بطل العالم في الكنافة الشعر.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بصورة.. شاهد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
رامز جلال
رامز جلال
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محمد بدران
نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر رامز جلال ممسكا بشعر شاب وعلق على الصورة مازحًا "مع بطل العالم في الكنافة الشعر رحيم".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:بحبك قوى - منور يانجم - واحشنى - قلبي - ربنا معاك - دمك خفيف - إنت فين - وحشتنا - سكر".

يذكر أن آخر أعمال النجم رامز جلال فيلم "سبع البرمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.

قدم رامز جلال فى رمضان الماضى 2019 برنامج "رامز فى الشلال" الذي حقق مشاهدة عالية.
بطل العالم في الكنافة الشعر.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بصورة.. شاهد
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