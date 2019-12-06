ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق حامد أسد أفريقيا يتصدر تويتر بعد تواجده بالقائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا بعد تواجده في القائمة النهائية لأفضل لاعب بأفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أكيد أسد إفريقيا، لاعب يلعب كل المباريات بكل قوة وفدائية ورجولة، يستحق لقب أفضل لاعب مصري وإفريقي ‎#طارق_حامد_اسد_افريقيا...المسمار اللي بطمن وهو في الملعب ❤️❤️☺️‎#طارق_حامد_اسد_افريقيا .. أفضل لاعب خط وسط في افريقيا ‎.

وجاء في التعليقات أيضا: إن شاء الله يا اجدع زمالكاوي اللي جي يبقي احسن ومنظم عن كده واهي بداية من كام هاش فاتوا والدنيا ماشيه احسن والحمد لله..والزملكاوية الجدعان زيك كلهم معانا ان شاء الله.

‏وأكد آخر، البطل الذي حفر اسمه بأذهان وقلوب الجماهير المقاتل الذي لايعرف الاستسلام صمام أمان خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، ‏البطولة والرجولة طارق حامد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي برسالة قوية قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد

#طارق_حامد_متمرد يتصدر تويتر.. ومغردون: غاب في وقت ما ناديه محتاجله

شريف إكرامي يوجه رسالة لـ وليد سليمان احتفالا بعيد ميلاده الـ 35

طارق حامد ينافس البدري والخنيسي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. واستبعاد نجم الأهلي

محمد صلاح وطارق حامد وجروس فى القوائم النهائية لجوائز الأفضل إفريقيًا

طارق حامد يتصدر تويتر.. ومغردون: أهلاوي صميم وأتمنى فوز ابن مصر

ترشيحاتنا

النكتة بجنيه .. معلومات لا تعرفها عن عبد الغنى النجدى

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون بهدفه في تشيلسي

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

وداعًا للوزن الزائد .. 5 أطعمة طبيعية تساعد في حرق الدهون

أنا جاية الدنيا اتدلع.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل