طارق حامد أسد أفريقيا يتصدر تويتر بعد تواجده بالقائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا بعد تواجده في القائمة النهائية لأفضل لاعب بأفريقيا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أكيد أسد إفريقيا، لاعب يلعب كل المباريات بكل قوة وفدائية ورجولة، يستحق لقب أفضل لاعب مصري وإفريقي ‎#طارق_حامد_اسد_افريقيا...المسمار اللي بطمن وهو في الملعب ❤️❤️☺️‎#طارق_حامد_اسد_افريقيا .. أفضل لاعب خط وسط في افريقيا ‎.



وجاء في التعليقات أيضا: إن شاء الله يا اجدع زمالكاوي اللي جي يبقي احسن ومنظم عن كده واهي بداية من كام هاش فاتوا والدنيا ماشيه احسن والحمد لله..والزملكاوية الجدعان زيك كلهم معانا ان شاء الله.



‏وأكد آخر، البطل الذي حفر اسمه بأذهان وقلوب الجماهير المقاتل الذي لايعرف الاستسلام صمام أمان خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، ‏البطولة والرجولة طارق حامد.