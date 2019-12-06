طارق حامد أسد أفريقيا يتصدر تويتر بعد تواجده بالقائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا بعد تواجده في القائمة النهائية لأفضل لاعب بأفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أكيد أسد إفريقيا، لاعب يلعب كل المباريات بكل قوة وفدائية ورجولة، يستحق لقب أفضل لاعب مصري وإفريقي #طارق_حامد_اسد_افريقيا...المسمار اللي بطمن وهو في الملعب ❤️❤️☺️#طارق_حامد_اسد_افريقيا .. أفضل لاعب خط وسط في افريقيا .
وجاء في التعليقات أيضا: إن شاء الله يا اجدع زمالكاوي اللي جي يبقي احسن ومنظم عن كده واهي بداية من كام هاش فاتوا والدنيا ماشيه احسن والحمد لله..والزملكاوية الجدعان زيك كلهم معانا ان شاء الله.
وأكد آخر، البطل الذي حفر اسمه بأذهان وقلوب الجماهير المقاتل الذي لايعرف الاستسلام صمام أمان خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، البطولة والرجولة طارق حامد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أكيد أسد إفريقيا، لاعب يلعب كل المباريات بكل قوة وفدائية ورجولة، يستحق لقب أفضل لاعب مصري وإفريقي #طارق_حامد_اسد_افريقيا...المسمار اللي بطمن وهو في الملعب ❤️❤️☺️#طارق_حامد_اسد_افريقيا .. أفضل لاعب خط وسط في افريقيا .
وجاء في التعليقات أيضا: إن شاء الله يا اجدع زمالكاوي اللي جي يبقي احسن ومنظم عن كده واهي بداية من كام هاش فاتوا والدنيا ماشيه احسن والحمد لله..والزملكاوية الجدعان زيك كلهم معانا ان شاء الله.
وأكد آخر، البطل الذي حفر اسمه بأذهان وقلوب الجماهير المقاتل الذي لايعرف الاستسلام صمام أمان خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، البطولة والرجولة طارق حامد.