أنت بحاجة للبناء من جديد .. 6 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.





شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 6 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تشعر بالمسئولية وتقوم بواجبك.. لديك روح طموح، وتجتهد لتتولى منصبا مهما. أنت أيضا عاطفي وبشدة، وتميل للانفتاح اجتماعيا على من حولك.





نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢٠ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.