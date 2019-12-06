تريند الفن| كيف واجهت شريهان السرطان وقتل شقيقها.. هجوم على غادة عبد الرازق بسبب خالد النبوي

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:









يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، وتندرج من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.









نشرت الفنانة غادة عبد الرازق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن رأيها في مسلسل "ممالك النار" للفنان خالد النبوى.













يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.













نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر رامز جلال ممسكا بشعر شاب وعلق على الصورة مازحًا "مع بطل العالم في الكنافة الشعر رحيم".









كشف صناع العمل عن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ممالك النار الذي يقوم ببطولته خالد النبوى.



