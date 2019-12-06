علي معلول يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

يبدأ علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب بداية من مران الفريق بعد غدٍ الأحد، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.





وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة.





وينفذ اللاعب في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.



