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أخبار البلد

بمشاركة ريهام إبراهيم.. عمرو خليل يكشف لـ صدى البلد تفاصيل برنامجه الجديد على cbc

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:28 م
عمرو خليل و ريهام
عمرو خليل و ريهام إبراهيم
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حمادة خطاب
كشف الإعلامى عمرو خليل تفاصيل برنامجه الجديد، الذى ستنطلق غدًا أولى حلقاته على قناة «cbc»، ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للقناة، وذلك بمشاركة الإعلامية ريهام إبراهيم.

وقال الإعلامى فى تصريحات لـ« صدى البلد»، إن البرنامج ستبدأ أولى حلقاته غدًا فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ولمدة ساعة ونصف، وسيتم عرضه أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء، موضحًا أن البرنامج سيكون عبارة عن توك شو تحت اسم «من مصر» ويشاركه فى تقديمه الإعلامية ريهام إبراهيم .

وتابع الإعلامى عمرو خليل، أن البرنامج سيكون عبارة عن مجلة متنوعة تشمل كل الأشكال سواء فنية، أو إخبارية، أو ثقافية، ولن يكون مقتصرًا على الشكل الإخبارى فقط، بل سيُلبى كافة احتياجات المشاهد، مشيرًا إلى أن فريق عمل البرنامج يعمل على تقديم وجبة دسمة للمشاهد، كما سيكون هناك انفرادات ولقاءات هامة سيراها المشاهد فور عرض البرنامج.
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