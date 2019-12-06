الشيخ محمد حسان .. تعرف على حقيقة وفاة الداعية السلفي



لا صحة لخبر الوفاة

من جهتها، أعلنت حركة دافع، التي تتبنى الدفاع عن شيوخ السلفية، أن الشيخ محمد حسان حي يرزق ولم يمت، وأن ما يتم تداوله من وفاة الداعية السلفي، غير صحيح على الإطلاق.



وأهابت الحركة، بالمنابر الإعلامية بكافة طرقها تحر الدقة ومصداقية الكلمة المثبتة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام او التى تريد الدجل الإعلامى تمشيا مع مبادئ الدين الحنيف.



ويتواجد الشيخ محمد حسان، بين أولاده وفي مسكنه داخل القاهرة.



ونشر ابنه أحمد حسان، صورة له برفقة والده للتأكيد على أن خبر الوفاة غير حقيقي.



يذكر أن الشيخ محمد حسان، يمر الفترة الحالية بحالة مرضية نتيجة كبر سنه وانخفضت عدد مرات ظهوره في المحاضرات الدينية نتيجة عدم قدرته على مشقة هذه الدروس.



الشيخ محمد حسان

الشيخ محمد حسان، داعية إسلامي مصري، حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الدعوة، من الجامعة الأمريكية، وشاع أنه أخذ الدكتوراه من الأزهر ولكن هذا غير صحيح بل ناقش رسالته فيها فقط.



الشيخ محمد إبراهيم إبراهيم حسان، من مواليد 8 أبريل 1962 ويبلغ من العمر 57 سنة، وله ابن يدعى أحمد، وأخيه مدير أعماله الشيخ محمود حسان.

الشيخ محمد حسان، عبر محبو الشيخ محمد حسان عن فرحتهم بعدم صحة وفاة الشيخ محمد حسان، بعد تداول أخبار وفاته على مواقع السوشيال ميديا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن وفاة الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، والذى انتشر بصورة كبيرة، وتفاعل معه محبو الشيخ ودعوا لهم بالرحمة والمغفرة.