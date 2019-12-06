نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

ينشر صدى البلد، الصور الأولى من موقع حادث حريق سيارة مواد بترولية "سولار" وظهرت النيران بطول الطريق على مسافة 50 مترا.





وانتقل اللواء علاء الدين متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية "جاز" على الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.





وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، تلقت اخطارا من قيادات الطريق يفيد باشتعال النيران في سيارة ربع نقل محملة بالجاز.





وبإخطار مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بسرعة انتقال الخدمات والحماية المدنية.



