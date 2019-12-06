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حوادث

بـ 6 سيارات.. الحماية المدنية تصل موقع حريق سيارة سولار على الدائري

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:02 م
حريق سيارة سولار
حريق سيارة سولار على الطريق الدائري
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أحمد مهدي
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سيارة نقل سولار على الطريق الدائري.

وكان اللواء علاء الدين متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، انتقل إلى موقع حريق سيارة ربع نقل محملة بمواد بترولية "جاز" على الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت إخطارا من قيادات الطريق يفيد باشتعال النيران في سيارة ربع نقل محملة بالجاز.

وبإخطار مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بسرعة انتقال الخدمات والحماية المدنية.

ويشهد الطريق بعض الكثافات المرورية في الاتجاه القادم من الخصوص إلى منطقة مسطرد.

وجار عمل اللازم.
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