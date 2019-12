لعبة صينية تحرض على ضرب متظاهري هونج كونج

ذكر موقع "The Next Web" أن الصين أطلقت لعبة تسمى"Everyone Hit the Traitors" "على الكل أن يضرب الخونة" وهى لعبة تدعو إلى التحريض وضرب المتظاهرين في هونج كونج.



وتدعو اللعبة المشتركين إلى ضرب لابسى الأقنعة السود من المتظاهرين في هونج كونج وتظهر في التصميم الداخلى للعبة شوارع هونج كونج، وترشدك اللعبة إلى مجموعة من المتظاهرين الذين عليك ضربهم.



وتدعى اللعبة في معلوماتها التى تقدمها للمستخدمين أن هؤلاء المتظاهرين مدعومون من القوى الغربية، وتضم اللعبة قائمة من "الأعداء" وهم عبارة عن الشخصيات البارزة التى تقود التظاهرات في هونج كونج.



وتظهر اللعبة هونج كونج على أنها تابعة للصين وأن على اللاعبين ألا يأخذوا مكانا وسطا لأن المتظاهرين هم من "الأعداء" ويتبعون القوى الخارجية ولابد من محاربتهم.

وبدأت احتجاجات هونغ كونغ لمناهضة مشروع قانون تسليم المجرمين في هونج كونج ومدن أخرى، خوفا من أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح للبرالرئيسي الصيني بالتدخل في النظام القانوني، وبدأت التظاهرات في الخامس عشر من مارس الماضى.