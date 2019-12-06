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رياضة

فرمان جديد من كارتيرون قبل مواجهة الزمالك و أول أغسطس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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ملك موسى
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدم ضم أي مساعدين أجانب للجهاز المعاون له مع الفريق.

وتعاقد الزمالك مع كارتيرون مؤخرًا ليحل محل الصربي ميتشو المدير الفني السابق والذي رحل بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

واتفق كارتيرون مع إدارة الزمالك على عدم اصطحاب أي مساعدين أجانب للجهاز المعاون له والاكتفاء بالجهاز المعاون المصري المكون من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز بجانب عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى.

في الوقت الذي عاد اليوناني أنطونيو لمنصبه كمدرب لأحمال الزمالك من جديد بعدما رحل في وقت سابق عن الفريق.
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