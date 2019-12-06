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توك شو

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن تقسيم تركيا | فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:15 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
قال الاعلامى توفيق عكاشة، إن تركيا سيتم تقسيمها إلى دولتين أو ثلاث خلال الفترة القادمة.

وأضاف الإعلامى توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جميع وسائل الإعلام تتحدث عن شيخوخة حلف الناتو، مشيرا إلى أن حلف الناتو يضم العديد من الدول منها أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها.

وتابع: إن الولايات المتحدة الامريكية هي صاحبة أكبر عدد من الجنود والقوات العسكرية فى حلف الناتو.

وأشار: أن وجود حلف الناتو يضمن البقاء لتركيا كدولة واحدة وعدم تقسيمها إلى دولتين أو أكثر.

وأكد : أن 70% من اقتصاد تركيا قائم على اقتصاد الاربع عائلات الاقتصادية الكبرى فى العالم.

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