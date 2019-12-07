خبير يتوقع أداء إيجابيا لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المقبل

توقع سعيد الفقي، خبير أسواق المال، أن يعود الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بشكل عام، خلال الاسبوع المقبل، بعد أداء شهر نوفمبر، الذي يعد الأسوأ خلال هذا العام.



وقال إن مؤشر البورصة خلال الأسبوع المقبل سيستهدف مستوى 13750 نقطة، والذي يمثل "مستوى مقاومة أول"، حيث أن الثبات أعلى هذا المستوى؛ يدفعنا إلى مستويات 14100 نقطة خلال الفترة المقبلة، والمتوقع تقلص جزء كبير من خسائر شهر نوفمبر.



وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13622.13 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 526.5 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعًا بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 1382.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 16172.91 نقطة.



كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 482.22 نقطة.