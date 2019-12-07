بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

أحيت المطربة أنغام حفلها الغنائي فى موسم الرياض.



وحرصت أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورها من خلال الحفل.



وظهرت أنغام بفستان من اللون الأزرق الملكي، طويل بأكمام شفافة وبها فرو من على أساور اليد، مطرز.



أما من ناحية الجمال وضعت أنغام مكياج كامل ارتكز على أحمر الشفاه وايلينر العيون.



تميزت أنغام باختيارها وذوقها الراقي لإطلالتها التى جعلتها محط أنظار الجميع.