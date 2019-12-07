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رياضة

هانى حتحوت يكشف سبب خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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حسن العمدة
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن أحمد فتحي نجم النادى الأهلى، عاتب زميله، رامي ربيعة، خلال اللقاء الذى جمع بين الفارس الأحمر ونظيره الهلال السودانى، بالمباراة التى جرت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى الأبطل الأفريقي.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهدف الذى سجله الهلال السودانى، فى الشباك الحمراء، تسبب فى عتاب احمد فتحي لزميله رامي ربيعة، خاصة أن هذا الهدف حرم الفارس الأحمر من صدارة المجموعة بشكل مؤقت، كما إن هذا الهدف قد يطيح بالأهلى من البطولة، فى حال تساوي النقاط بين ممثل الكرة المصرية ونظيره السودانى، واللجوء لفارق الأهداف من اجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

بهذا الفوز يحصد الفارس الأحمر، أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات، ليعوض هزيمته فى اللقاء الأول أمام النجم الساحلىن بهدف دون مقابل.

على جانب آخر، تجمد رصيد الهلال، عند 3 نقاط، بعد تغلبه على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى.
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