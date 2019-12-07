ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن عدم مشاركته في الإجراءات المقبلة لتحقيقات عزل ترامب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
Advertisements
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض ، يوم الجمعة ، أنه لن يشارك في الإجراءات القادمة للتحقيقات في عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب ، داعيا المشرّعين الديمقراطيين إلى إنهاء تحقيقهم.

وردا على المهلة التي منحتها اللجنة القضائية بمجلس النواب للإدارة الأمريكية والتي انتهت مساء اليوم، قال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، في خطاب أرسله لرئيس اللجنة جيري نادلر ، إن اعتماد النواب الديمقراطيين مواد اتهام ترامب سيكون "استغلالا متهورا للسلطة ، كما سيشكل أكثر محاولة غير عادلة وحزبية إلى حد بعيد وغير دستورية للعزل في تاريخ وطننا".

وأضاف "ديمقراطيو مجلس النواب أهدروا ما يكفي من وقت أمريكا بتلك المهزلة"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب إجراءات عزله.. ترامب منفعلا على الهواء: من أنتم.. فيديو

الصحف السعودية: الرئيس السيسي في الإمارات بسبب أزمات المنطقة.. وعزل ترامب يشهد مشاحنات.. وجمعة جديدة للصمود في العراق

ترامب: لم أقترف أي خطأ.. وأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق العزل

في 3 كلمات.. قاضٍ أمريكي يطيح بـ ترامب.. وهذا ما ينتظره خلال أيام.. صور

اللجنة القضائية بالكونجرس تعلن بدء جلسات الاستماع في تحقيق عزل ترامب

مستشار للبيت الأبيض يعلن عدم مشاركة ترامب بجلسة المساءلة بالنواب

ترشيحاتنا

أول قرار من الهلال السوداني بعد الخسارة من الأهلي

بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة

بعد إغلاق ten .. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب القنوات الفضائية وتسريح العمال

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 7/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

لمكياج جديد.. هنا شيحة تغير ملامحها