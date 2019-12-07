رامي جمال يهنئ تامر حسني لدخوله موسوعة جينيس

هنأ الفنان رامي جمال صديقة الفنان تامر حسني لدخولة موسوعة جينس كأكثر فنان مؤثر وملهم بالعالم.



وكتب رامي جمال عبر حسابة بموقع تويتر قائلا " مبروووك يا اخي فخور بك".



واقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل فى مدينة أبوظبي الإماراتية.



وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.