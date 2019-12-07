أهالى شارع الونش بعين شمس يشكون من تكسير الطرق

أرسل حسن خيرى ، أحد قرّاء "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تكسير الطرق بمنطقة عين شمس بالقاهرة.



وأوضح حسن في شكواه أن منطقة عين شمس وتحديدا شارع الونش الموازي تعاني من تكسير الطرق.



وأشار إلى تعطيل التكسير حركة السير بالشارع يوميا وإفساده المظهر الحضاري للحي.



وطالب المسئولين بالحي بسرعة العمل على حل المشكلة وإعادة الحي لمظهره الحضاري.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء، والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.