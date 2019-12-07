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فن

حقيقة زواج درة سرا من الراحل نور الشريف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
درة
درة
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آيه عاطف
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أخبارا تفيد بزواج الفنانة درة، من الراحل نور الشريف سرًا، مما جعل جمهورها يتساءلون عن حقيقة الأمر.

بينما نفت الفنانة درة، كل ما أثير عنها، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.

وكانت آخر أعمال درة الفنية مسلسل "بلا دليل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على شاشات التلفزيون، ويعد المسلسل هو البطولة الثانية لها بعد مسلسل "الشارع اللي ورانا".

"بلا دليل" ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلى 45 حلقة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، بطولة درة، وخالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وهاجر الشرنوبي.

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