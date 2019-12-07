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توك شو

تعرف على سبب حضور الروبوت صوفيا إلى شرم الشيخ

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
الروبوت صوفيا بشرم
الروبوت صوفيا بشرم الشيخ
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قسم التوك شو
عرضت الإعلامية لميس سلامة، فيديو إعلان الإنسان الآلي "صوفيا" تعلن مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019.

وقالت لميس سلامة، من خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إنه باقي من الزمن أسبوع وينطلق أهم حدث ينتظره الشباب من كل أرجاء العالم وهو منتدى شباب العالم 2019 الذي سيعقد في مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 14-17 ديسمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت لميس سلامة: "كانت هناك جهود كبيرة تبذل من قبل اللجنة المنظمة للمنتدى، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والتي قامت بنشر كل التفاصيل الخاصة بالمنتدى بداية من الجولات التعريفية حتى الرد على كل الأسئلة والاستفسارات المرسلة من قبل شباب العالم".

وأوضحت أنه من خلال الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، تم نشر كل الفعاليات التي سيشهدها المنتدى، ومنها مشاركة الإنسان الآلي "صوفيا"، وقالت: "هل قابلت إنسانا آليا يعيش حياة حقيقية قبل كده؟ تعرف على صوفيا "الروبوت" الأكثر تطورًا والذي يشبه الإنسان ويجسد أحلامنا لمستقبل الذكاء الاصطناعي".
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