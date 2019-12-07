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تكنولوجيا

قريبا.. Google Maps يحذرك من السير فى الطرق والشوارع المهجورة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
خاصية جديدة من Google
خاصية جديدة من Google Maps لتجنب السير في الظلام
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ندى على
كشف موقع "Slash Gear" عن إطلاق "Google Maps" خرائط جوجل لخاصية جديدة ستصدر قريبا، تعمل على تزويد المستخدمين بمسارات سير تتجنب المسارات المهجورة والمعتمة.

والخاصية التى سيطلقها التطبيق ستجعل استخدام التطبيق أكثر أمانا، حيث إن مستخدمى التطبيق تواجههم مشكلات عدة في الدخول أو السير في أماكن غير آمنة وشواع مهجورة وأخرى مظلمة.

وعانى الكثير من مستخدمى تطبيق Google Maps بسبب تعرضهم للسرقة أو الإيذاء الجسدى عند سيرهم في طرق غير معروفة استنادا لإرشادات التطبيق.

ويعمل المطورون في جوجل على إصدار خاصية الإضاءة في التطبيق وسيتم إصدارها قريبا وستقدم الخاصية معلومات للمستخدمين تمدهم بما إذا كانت هذه الطرق يوجد بها إضاءة أو أنها مظلمة تماما كما أنها ستخبرهم إذا كانت الإضاءة الموجودة في الطريق ضعيفة أيضا.

وحسب الموقع، فإن مستخدمي Google Maps سيرون في النهاية إشعارات تنبئهم مدى إضاءة الشوارع والمسارات التى يمشون فيها، مما سيعمل على جعل التطبيق أكثر أمانا في المستقبل.
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