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أخبار البلد

وزير القوى العاملة: أسرة نشأت تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة من إيطاليا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:00 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب أسرة المواطن "نشأت.م.ع" المتوفي في القاهرة في 18 أبريل 2019، وكان يعمل في إيطاليا من قبل، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن سدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إنه بناء علي تعليمات الوزير تحرك المستشار العمالى بميلانو عزت عمران على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" للوقوف على مدى استحقاق أسرة المواطن المذكور لمعاش أو لتعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن المتوفي اتضح أنه على الرغم من التزامه بالخضوع لمظلة التأمينات طول فترة عملة إلا أنه لم يلتزم بسداد الحد الأدنى من الأقساط التأمينية في آخر 5 سنوات قبل وفاته لمرضه وإقامته بمصر للعلاج.

وأوضح أنه لذلك فالأسرة لا تستحق معاشًا، مشيرا إلى أنه بما أن المواطن مؤمن عليه بعد 1996 طبقا لقانون التأمينات الإيطالية فتستحق الأسرة مكافأة تصرف لمرة واحدة.

وقام مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بإبلاغ أسرة المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا لتحويله لحسابهم البنكى بالقاهرة.
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