تامر حسني يدخل موسوعة جينيس بعد تحطيم الرقم أكثر من الضعفين.. فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة، فيديو فوز الفنان تامر حسني بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وعلقت لميس سلامة، من خلال فقرة "السوشيال ميديا" في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن تم بالأمس دخول الفنان والمغني المصري تامر حسني موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما حطم الرقم القديم بأكثر من الضعفين.





وقالت لميس سلامة، إن ترشيح الفنان تامر حسني من الأسبوع الماضي لدخول الموسوعة، وكان يجب توافر أربع شروط لدخول الموسوعة، ومدة تطبيق تلك الشروط أربع أيام فقط وكانت مقامة في أبو ظبي بالإمارات.





وذكرت لميس سلامة، أن بدأت فكرة الترشح عندما قرر الفنان تامر حسني عمل معرض خيري بكل الملابس الذي ظهر بها في أفلامه وحفلاته وأهم الشخصيات الذي قام بتمثيلها، وأن الدخل من هذا المعرض سيتم تخصيصه للأطفال المشردين في كل الدول العربية.



