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توك شو

تامر حسني يدخل موسوعة جينيس بعد تحطيم الرقم أكثر من الضعفين.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
تامر حسني يدخل موسوعة
تامر حسني يدخل موسوعة جينيس للارقام القياسية
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قسم التوك شو
عرضت الإعلامية لميس سلامة، فيديو فوز الفنان تامر حسني بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وعلقت لميس سلامة، من خلال فقرة "السوشيال ميديا" في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن تم بالأمس دخول الفنان والمغني المصري تامر حسني موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما حطم الرقم القديم بأكثر من الضعفين.

وقالت لميس سلامة، إن ترشيح الفنان تامر حسني من الأسبوع الماضي لدخول الموسوعة، وكان يجب توافر أربع شروط لدخول الموسوعة، ومدة تطبيق تلك الشروط أربع أيام فقط وكانت مقامة في أبو ظبي بالإمارات.

وذكرت لميس سلامة، أن بدأت فكرة الترشح عندما قرر الفنان تامر حسني عمل معرض خيري بكل الملابس الذي ظهر بها في أفلامه وحفلاته وأهم الشخصيات الذي قام بتمثيلها، وأن الدخل من هذا المعرض سيتم تخصيصه للأطفال المشردين في كل الدول العربية. 

وأضافت لميس سلامة، أن هذا المعرض حقق له الترشح للجائزة، ونال كثيرا من الدعم من كل الشخصيات المؤثرة والفنانين المصريين وتفاعل هاشتاج I_support_tamer_in_guinness، وتفاعل الهاشتاج على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت النتائج أمس بفوز الفنان تامر حسني.
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