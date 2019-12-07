حوكمة وعصرية.. السيسي: نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية لبناء جهاز إداري كفء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي.



ووجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة الي العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.