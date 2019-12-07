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رياضة

محمد صلاح يهدد مرمي بورنموث فى أول 15 دقيقة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:32 م
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
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حسن العمدة
انتهت أول 15 دقيقة من عمر مباراة ليفربول وبورنموث بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا علي ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بالضغط المتواصل علي وسط بورنموث لإدراك هدف مبكر.

واستطاع محمد صلاح أن يشكل أول خطورة في المباراة بعدما صوب كرة من حدود منطقة الجزاء تجاه القائم البعيد في الدقيقة السادسة لكن الحارس كان في الموعد واستطاع أن يمسك بالكرة.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى قطار ليفربول لدهس بورنموث، من أجل تحقيق الفوز الخامس عشر له هذا الموسم والسابع على التوالي، لتأمين صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وخاض الريدز 15 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد.
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