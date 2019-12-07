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اقتصاد

الحكومة تقترض 41.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة خلال أسبوع

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:13 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تقترض الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 41.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قالت إدارة الدين العام بالوزارة في تقرير صادر عنها، إنها أسندت للبنك المركزي المصري عمليات اصدار أدوات دين بالقيمة المذكورة، للسيطرة علي عجز الموازنة خلال الأسبوع الحالي، إذ سيتم بيع أذون وسندات خزانة في 3 عطاءات أسبوعية.

ذكر التقرير أن وزارة المالية تسعي لبيع أذون خزانة من آجال "91،273، 182، 364" يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ37.75 مليار جنيه سيتم طرحها يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

أضاف أنه من المقرر بيع أجل 91 و 273 يوما اعتبارا من غدا الأحد بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالاضافة لأجلي 182 و 364 يوما بـ 19.25 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

ومن المستهدف استكمال عمليات بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.
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