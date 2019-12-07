بعد السخرية من جائزة جينيس.. جمهور تامر حسني يشن هجوماً على بهاء الدين محمد

كشف الشاعر بهاء الدين محمد عن تعرضه لهجوم من قبل جمهور الفنان تامر حسني بعد سخريته منه بسبب حصوله على جائزة موسوعة جينيس.





وكتب بهاء الدين محمد أى حد يستدعى اللجان الإلكترونية لسب حد بيقول رأيه يبقى أعلن فشله واتفضح ".





وأضاف: "وأنا مفيش حد يقدر يمنعنى أقول اللى عايز أقوله وطول عمرى كده حتى لو ضد مصلحتى مفيش حاجة فى الحياة ح تمنعنى أقول للكداب أنت كداب ولا بيهمنى والوسط كله عارف وياما خسرت كتير علشان عملت وقولت اللى يريحنى ولكن بكسب احترامى لنفسى ودايما واثق الحمدلله إن اللى يخسرنى خسران ".





وحصل النجم تامر حسنى على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية.



