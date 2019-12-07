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فن

جينيس مش تامر حسني بس.. 4 نجوم دخلوا الموسوعة أبرزهم الهضبة والشحرورة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:21 م
عمرو دياب وتامر حسنى
عمرو دياب وتامر حسنى
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أحمد إبراهيم
اقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية وياتى ذلك ضمن عدد من النجوم العرب الذين دخلوا موسوعة جينيس.

وسجل تامر حسني اسمه في الموسوعة رسميًا للمرة الثانية كـ "أكثر فنان مؤثر في العالم"، بعد المرة الأولى التي جاءت بعد مشاركته في أكبر حملة تبرع بالدم في العالم في العام 2016.

ولم يكن تامر حسنى الاول الذى دخل موسوعة جينيس فسبقه عدد من النجوم العرب وفى التقرير التالى نرصد أهم النجوم الذين دخلوا الموسوعة.

عمرو دياب:
سبق الفنان عمرو دياب، تامر حسني ودخل موسوعة جينيس بعد اختياره كأول مطرب مصري يحصد أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية وألبوماته الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط منذ العام 1989 وحتى العام 2016.

صباح:
بينما دخلت الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، الموسوعة، بعدما حازت لقب "أكثر فنانة أعطت الفن حول العالم"، بأرشيف فني ضخم قدمت فيه 4 آلاف أغنية، و85 فيلمًا و27 مسرحية.

سعد لمجرد:
وضمت قائمة موسوعة جينيس الفنان المغربي سعد لمجرد الذي حقق رقمًا قياسيًا بعدد مشاهدات أغنية "أنت معلم" على "يوتيوب".

فايا يونان:
أما المطربة السورية فايا يونان دخلت الموسوعة بعدما أن نجحت في تحقيق تمويل جماعي لأغنيتها "أحب يديك" من خلال تبرع الجمهور لها بـ 25 ألف دولار عبر أحد المواقع الإلكترونية للتمويل الجماعى.
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