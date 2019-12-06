ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:08 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
سعيد فراج
نشرت زينة عاشور - زوجة الهضبة عمرو دياب، صورا لها بخاصية استوري، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت في الأولى منها شقيقتها "رولا عاشور"، لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها.

وفي الصورة الثانية، ظهرت زينة عاشور بصحبة شقيقتيها "رولا وفاتن" واحتفلن بعيد الميلاد، في أول ظهور لـ نسايب الهضبة عمرو دياب.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة موسم الرياض للترفيه عبر منصاتها المختلفة عن إحياء عمرو دياب لحفل ثان يوم ١٤ ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفل دياب ضمن فاعليات الموسم.

ويقدم دياب ، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها: "قدام مرايتها"، و"أول يوم فـي البعد"، و"أنا غير"، و"تحيرك"، و"يوم تلات"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن حفل الهضبة عمرو دياب الأول بالسعودية شهد حضور أكثر من ٣٠ ألف متفرج مسجلا الحضور الجماهيري الأضخم ضمن حفلات المطربين العرب في موسم الرياض.
صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب
صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور

عمرو دياب وأحمد حلمي على متن طائرة خاصة في الرياض..صور

عمرو دياب يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

قدام مرايتها لـ عمرو دياب تحصد 3 ملايين مشاهدة في 11 يوما.. فيديو

سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. صور

شاهد.. سيلفي عمرو دياب ونجيب ساويرس

ترشيحاتنا

صحي جدًا للقلب... جمال شعبان : ماترميش جلد الفراخ

الشيخ محمد حسان .. تعرف على حقيقة وفاة الداعية السلفي

بعد الهتاف ضده | محمود الخطيب يترك المقصورة ويحتوى جماهير الاهلى

فرمان جديد من كارتيرون قبل مواجهة الزمالك و أول أغسطس

اكتشاف أثري جديد بسقارة يدهش العالم | تفاصيل

أنغام مطلوبة على جوجل بسبب هذا الفيديو الصادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعرضت سيارتها عبر فيسبوك فكانت في انتظارها أسوأ مفاجأة بعد ساعات

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة