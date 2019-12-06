صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب

نشرت زينة عاشور - زوجة الهضبة عمرو دياب، صورا لها بخاصية استوري، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت في الأولى منها شقيقتها "رولا عاشور"، لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها.



وفي الصورة الثانية، ظهرت زينة عاشور بصحبة شقيقتيها "رولا وفاتن" واحتفلن بعيد الميلاد، في أول ظهور لـ نسايب الهضبة عمرو دياب.



من جهة أخرى، أعلنت إدارة موسم الرياض للترفيه عبر منصاتها المختلفة عن إحياء عمرو دياب لحفل ثان يوم ١٤ ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفل دياب ضمن فاعليات الموسم.



ويقدم دياب ، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها: "قدام مرايتها"، و"أول يوم فـي البعد"، و"أنا غير"، و"تحيرك"، و"يوم تلات"، وغيرها من الأغاني.



يذكر أن حفل الهضبة عمرو دياب الأول بالسعودية شهد حضور أكثر من ٣٠ ألف متفرج مسجلا الحضور الجماهيري الأضخم ضمن حفلات المطربين العرب في موسم الرياض.