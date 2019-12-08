توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 /12 /2019 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





برج الحمل

مهنيًا: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون وكن قويا وابتعد عن العصبية ايضا، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة فلا تتهاون هذا اليوم

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل يثير هذا اليوم المشاعر ويُكسبك هالة كبيرة وجاذبية تمارسها على الجنس الآخر

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك





برج الثور:

مهنيًا: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة وحاولت تطوير مهاراتك

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء، فحافظ على من يفكر فيك وفى راحتك

صحيًا: المأكولات المحتوية على البروتيينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن بقية المأكولات مضرّة





برج الجوزاء:

مهنيًا: تتلقى عرضًا مهمًا لتولي منصب مميز انتظرته طويلًا، فلا تتردد في تسلم المهمة فأنت تمتلك القدرة على ذلك فلا تستهن بنفسك

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة وابدا صفحة جديدة اساسها الصراحة والوضوح

صحيًا: تستطيع تلبية حاجات العائلة والحبيب ورغباتهما بعد التحسن الكبير الذي طرأ على صحتك





برج السرطان:

مهنيًا: لا تتسرّع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكدًا، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة فكن حذرا يا عزيزي السرطان

عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربًا من الناس ومثالًا يحتذى في هذا المجال وكذالك يعزز علاقتك بالشريك

صحيًا: عليك بتنظيم أيامك يومًا بعد يوم كي لا تشعر بالضغوط وكي لا تتهور في تصرفاتك





برج الاسد:

مهنيًا: تنشط كثيرًا على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء فى مجالك العملي

عاطفيًا: يسعدك الشريك باقتراحاته الجيدة، فتطمئن ويساعدك على تخطي العقبات التي كنت تخشى مجرّد ذكرها

صحيًا: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر









برج العذراء:

مهنيًا: توقع مفاجأة مهمة فى ما يتعلق بوضعك مالي على الأرجح وله علاقة بشؤون شخصية يكون اليوم مناسب ايضا لافتتاح مشروع جديد

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانه يوم جيد عاطفيا حيث تستقطب بعض الأشخاص حولك وتأسرهم بسحرك وأناقتك وإطلالتك المميزة

صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى جسمك وحقه عليك وتقصر في العناية بصحتك فكن حذرا يا عزيزي

برج الميزان مهنيًا: تبدوحيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة عاطفيًا: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعدًا لذلك وحاول الابتعاد عن الكذب اذا اردت استمرار العلاقة صحيًا: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية

برج العقرب: مهنيًا: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه إلى زملائك فى العمل والابتعاد عن الآلات الحادّة وعدم إهمال وضع أحد المقرّبين منك فى العمل عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانه ينقصك التوازن في المخططات التي تعدّها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد صحيًا: شرب ثمانية أكواب من المياه يوميًا ضروري وصحي ومفيد لتنشيط الدورة الدموية

برج القوس: مهنيًا: ينتابك الخوف نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات عاطفيًا: تستقطب التأييد من الأصدقاء، وخصوصًا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة بالشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر صحيًا: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشكلات في المعدة فحاول زيارة اختصاصي