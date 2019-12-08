توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 /12 /2019 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
برج الحمل
مهنيًا: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون وكن قويا وابتعد عن العصبية ايضا، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة فلا تتهاون هذا اليوم
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل يثير هذا اليوم المشاعر ويُكسبك هالة كبيرة وجاذبية تمارسها على الجنس الآخر
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك
برج الثور:
مهنيًا: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة وحاولت تطوير مهاراتك
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء، فحافظ على من يفكر فيك وفى راحتك
صحيًا: المأكولات المحتوية على البروتيينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن بقية المأكولات مضرّة
برج الجوزاء:
مهنيًا: تتلقى عرضًا مهمًا لتولي منصب مميز انتظرته طويلًا، فلا تتردد في تسلم المهمة فأنت تمتلك القدرة على ذلك فلا تستهن بنفسك
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة وابدا صفحة جديدة اساسها الصراحة والوضوح
صحيًا: تستطيع تلبية حاجات العائلة والحبيب ورغباتهما بعد التحسن الكبير الذي طرأ على صحتك
برج السرطان:
مهنيًا: لا تتسرّع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكدًا، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة فكن حذرا يا عزيزي السرطان
عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربًا من الناس ومثالًا يحتذى في هذا المجال وكذالك يعزز علاقتك بالشريك
صحيًا: عليك بتنظيم أيامك يومًا بعد يوم كي لا تشعر بالضغوط وكي لا تتهور في تصرفاتك
برج الاسد:
مهنيًا: تنشط كثيرًا على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء فى مجالك العملي
عاطفيًا: يسعدك الشريك باقتراحاته الجيدة، فتطمئن ويساعدك على تخطي العقبات التي كنت تخشى مجرّد ذكرها
صحيًا: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر
برج العذراء:
مهنيًا: توقع مفاجأة مهمة فى ما يتعلق بوضعك مالي على الأرجح وله علاقة بشؤون شخصية يكون اليوم مناسب ايضا لافتتاح مشروع جديد
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانه يوم جيد عاطفيا حيث تستقطب بعض الأشخاص حولك وتأسرهم بسحرك وأناقتك وإطلالتك المميزة
صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى جسمك وحقه عليك وتقصر في العناية بصحتك فكن حذرا يا عزيزي
برج الميزان
مهنيًا: تبدوحيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة
عاطفيًا: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعدًا لذلك وحاول الابتعاد عن الكذب اذا اردت استمرار العلاقة
صحيًا: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية
برج العقرب:
مهنيًا: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه إلى زملائك فى العمل والابتعاد عن الآلات الحادّة وعدم إهمال وضع أحد المقرّبين منك فى العمل
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانه ينقصك التوازن في المخططات التي تعدّها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد
صحيًا: شرب ثمانية أكواب من المياه يوميًا ضروري وصحي ومفيد لتنشيط الدورة الدموية
برج القوس:
مهنيًا: ينتابك الخوف نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات
عاطفيًا: تستقطب التأييد من الأصدقاء، وخصوصًا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة بالشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر
صحيًا: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشكلات في المعدة فحاول زيارة اختصاصي
برج الجدي
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تطورات ايجابية على الصعيد المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة مشرقة واخبار مالية كنت تهمك وتسعد قلبك
عاطفيًا: لن يجديك اقناع الشريك بوجهة نظرك نفعًا، ربما تكون مخطئًا وتدفع ثمن استخفافك به ففكر جيدا قبل اي شيء
صحيًا: لا تتناول الطعام في وقت متأخر ولا سيما تلك المحتوية على مواد دسمة فهو امر غير صحي
برج الدلو:
مهنيًا: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت لصالحك ختى تكون النتائج سعيدة
عاطفيًا: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك
صحيًا: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك
برج الحوت:
مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة فى مجالك العملي، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني
عاطفيا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه
صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية