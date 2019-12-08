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رياضة

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد

- نشر حمدي النقاز لاعب السابق صورة عبر حسابه الرسمي انستجرام عدد مدربي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس

- وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، غرامة مالية على نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب تأخر الإدارة في طرح تذاكر مباراة الفريق ومنافسة أول أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بينهما الآن باستاد السلام .

فايلر يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة وتسويقه

- طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل صالح جمعه لاعب الوسط خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الهلال السوداني: لاعبو الأهلي تكاتك

- سلط رضا عبدالعال نجم النادى الأهلى والزمالك السابق الضوء على أداء لاعبى النادى الأهلي فى مباراة الهلال السوداني التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

- أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن لقاء أول أغسطس الأنجولي اليوم كان صعبا مشيرا إلى أنهم واجهوا منافسا قويا سبق أن تأهل إلى نصف نهائي دوري الابطال الإفريقي النسخة قبل الماضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

- حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا علي بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

كلوب يعلق على عودة محمد صلاح للتسجيل أمام بورنموث

- حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا علي بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

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