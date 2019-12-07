حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس



و شدد على أن الفوز مهم في المشوار الافريقي خصوصا بعد الخسارة من مازيمبي في الجولة الأولى.



وقال كارتيرون: “مباراتنا أمام أول أغسطس في انجولا ستكون صعبة “.



وأوضح مدرب الزمالك أن الفريق ينافس في الدوري الممتاز ومن اهم الاندية في افريقيا وطموحه دائما الحصول علي الالقاب.. تابع : “سعيد لانني مدرب الزمالك ولم يسعفنى الوقت لأظهر عملي بعد.. وركزت علي رفع الروح المعنوية للفريق بعد خسارتي مازيمبي وانبي وكل الامور ستتحسن مع الوقت”.



وعن تغيير مصطفي محمد مهاجم الفريق، كشف كارتيرون عن أن ذلك بسبب الإجهاد بعد مشاركته في البطولة الافريقية تحت 23 عاما بمصر، كما فضل اخراج يوسف اوباما لانه عائد من الاصابة ومن الطبيعي ان يحافظ عليهما للفترة القادمة.



وتابع كارتيرون: “ليس هناك اي سبب محدد حول الدفع باشرف بن شرقي كمهاجم صريح بعد خروج مصطفي محمد.. موضحا أنه يجيد في كل مراكز الهجوم سواء الصريح او الجناح خصوصا ان بن شرقي كان متألقا واجاد في اللقاء اليوم بتسجيله هدفين.



وأكمل مدرب الزمالك: ” هدفي منذ تسلمي المسئولية هو رفع الحالة المعنوية بعد الخسائر واتمني ان يستمر الاداء الجيد في الفترة القادمة.. مشيرا إلى أنه بداية من غد لابد من إنهاء فرحة الفوز على أول أغسطس والتركيز في لقاء بيراميدز في الدوري المقررة إقامته يوم الخميس المقبل.



واختتم: “الزمالك يمتلك عناصر تمتلك الشراسة الهجومية لكن لابد من ان يكون لدينا رد فعل سريع وبشكل اكبر في استرجاع الكرة والدفاع والهجوم بنفس الكفاءة”.



كان الزمالك قد فاز على بطل أنجولا بهدفين دون رد أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي، في الجولة الثانية لدور المجموعات.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن لقاء أول أغسطس الأنجولي اليوم كان صعبا مشيرا إلى أنهم واجهوا منافسا قويا سبق أن تأهل إلى نصف نهائي دوري الابطال الإفريقي النسخة قبل الماضية.وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بطل أنجولا أنه راض عن الأداء والروح القتالية للاعبين وأن الفوز مهم جدا وحققنا هدفنا من المباراة موضحا أنه كانت هناك نقطة سلبية واحدة وهي عدم إيجاد فرص كثيرة علي مرمي المنافس رغم السيطرة.