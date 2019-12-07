ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا علي بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .



كما حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الاتحاد".



وبتلك النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق11 نقطة عن ليستر سيتى صاحب الوصافة الذى يواجه أستون فيلا غدا الأحد.



المركز الثالث يحتله فريق مانشستر سيتى حامل اللقب برصيد 32 نقطة، بعد أن سقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد فى ديربى ساخن بهدفين مقابل هدف.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي: