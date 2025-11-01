العدل: تنوع القائمة الوطنية ترجمة حقيقية لتمكين الكفاءات

أكدت المهندسة مروة حسين بوريص، أمينة المرأة المركزية بحزب العدل والمرشحة لانتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا، أن الانتخابات البرلمانية الحالية تشهد منافسة حقيقية بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، بما يعكس حيوية المجتمع المصري وارتفاع مستوى الوعي السياسي والوطني لدى الناخبين، الذين أصبحوا أكثر قدرة على اختيار من يمثلهم بوعي ومسؤولية داخل البرلمان، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن ودعماً لمسيرة التنمية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأوضحت بوريص أن الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتغلق الطريق أمام أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، سواء عبر المال السياسي أو الشعارات المضللة، مؤكدة أن الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

فيما يتعلق بما يُثار حول هيمنة رجال الأعمال على المشهد الانتخابي، شددت بوريص على أن القائمة الوطنية من أجل مصر تعكس تنوعاً حقيقياً يجمع بين الخبرات السياسية والاقتصادية والإدارية، إلى جانب الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والشباب والمرأة، مما يؤكد حرص الدولة على تمثيل مختلف فئات المجتمع وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دورها في خدمة الوطن.

وأكدت أن الوعي الشعبي يمثل عنصراً أساسياً في رسم الخريطة السياسية واختيار ممثلي الشعب بعيداً عن المصالح الضيقة، مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية تمثل مرحلة جديدة في مسار الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمصر.