مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي

أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي

مصطفى بكري: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي

أمين حماة الوطن: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا

محمد سعفان: نقف خلف الدولة وندعم موقفها من القضية الفلسطينية.. وتكاتفنا طريق النجاح



شهد المؤتمر الجماهيري، للقائمة الوطنية من أجل مصر، بالجيزة، تزامنا مع انتخابات مجلس النواب حضور موسع من أحزاب القائمة الوطنية ومرشحيها عن محافظة الجيزة، على رأسهم النائب محمد أبو العينين والنائب مصطفى بكري، ومحمد سعفان، أمين مستقبل وطن بالجيزة، والنائب أحمد بهاء شلبي، ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، أن المشاركة الواسعة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بينهم النواب مصطفى بكري وأحمد بهاء شلبي ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد، إلى جانب محمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة.

وقال أبو العينين إن الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل، ويجددون دعمهم للرئيس السيسي الذي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وحافظ على السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المصريين صامدون أمام كل التحديات، سواء كانت تحديات التنمية أو السلام أو المستقبل، مشيرًا إلى أن تشكيل القائمة الوطنية تم باختيار دقيق يضم نخبة من القيادات والكفاءات، ما يعكس حالة من الحراك السياسي الواعي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وشدد أبو العينين على أن مصر واجهت مخاطر الإرهاب والأزمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بقوة ووحدة، واستطاعت أن تحمي حدودها وتثبت للعالم قدرتها على الصمود والإرادة.

واختتم كلمته قائلاً: “حين يسألني البعض هل ستقول للجيزاوية تعالوا انتخبوا؟ أقول لا.. الجيزاوية يعرفون واجبهم.. صوتكم أمانة لصنع المستقبل وبناء مصر القوية الحديثة”

ومن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب وحدة الصف الوطني، مشددًا على أن الوطن يواجه تحديات جسيمة تستوجب تكاتف جميع القوى السياسية والمجتمعية خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تعيش فترة دقيقة تستوجب وحدة الجميع

وقال بكري خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة: "مصر تعيش فترة دقيقة تستوجب وحدة الجميع، بغض النظر عن المواقف الفكرية أو السياسية. من لا يدرك أن الوطن في خطر لا يرى الحقيقة كاملة، فالمسؤولية اليوم على كل مصري أن يكون في صف الوطن".

وأضاف: "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، مؤكدًا أن الأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.

وتابع بكري قائلًا: "حين طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الرئيس السيسي أن يأتي إلى واشنطن، إذا به يختار أن يأتي إلى شرم الشيخ ليؤكد أن مصر ليست خطوطًا على الخريطة، بل هي حضارة وتاريخ وأمة لا تنكسر".

واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "إن القائمة الوطنية، التي تضم نخبة من أبناء الشعب المصري والأحزاب المكافحة، تقول لك اليوم: كلنا خلفك ومع جيشنا وشرطتنا الباسلة من أجل مصر".

كما، أكد محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الجميع يقف بثبات خلف الدولة المصرية، ويدعم مواقفها الوطنية المشرفة، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر تاريخيًا ودفعت في سبيلها الكثير من التضحيات.

جاءت ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، بمشاركة واسعة من قيادات الأحزاب المشاركة في القائمة ومرشحيها، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين، والنائب مصطفى بكري، والنائب أحمد بهاء شلبي، ومحمد فؤاد، ومحمد الجارحي، وهشام حسين، وعبد الوهاب خليل، وهند رشاد.

وأضاف سعفان أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن سيواصل العمل من أجل تلبية طموحات وتطلعات أهالي الجيزة في مختلف المجالات.



