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رياضة

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:27 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، غرامة مالية على نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب تأخر الإدارة في طرح تذاكر مباراة الفريق ومنافسة أول أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بينهما الآن باستاد السلام .

وأرسل الكاف خطابا إلى نادي الزمالك يتضمن توقيع غرامة بمبلغ وقدره "25" ألف دولار غرامة مالية بسبب تأخر النادي في طرح التذاكر.

وتمكن الزمالك من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه أول أغسطس في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أشرف بنشرقي الهدف عن طريق متابعة رائعة لبينية يوسف أوباما الذي مرر له الكرة ببراعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة ليضعها في الشباك بمهارة عالية.

وجاء تشكيل الزمالك مكونًا من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد
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