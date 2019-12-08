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رياضة

أشرف صبحي: تكريم الرئيس يرفع الروح المعنوية.. وعودة الجماهير للمدرجات قريبا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تكريم المنتخب الاولمبي
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حسام الحارتي
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يحرص على مؤازرة المنتخب الأولمبي والأول أثناء خوض المباريات، خصوصا في ظل إقامة البطولتين الأخيرتين على الأراضي المصرية.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت"، أن الرياضة المصرية تحظى بدعم كبير من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على رفع الروح المعنوية والإصرار علي تحقيق الإنجازات.

وتابع: "الرئيس السيسي يحرص علي تقديم اللاعبين من أجل رفع الروح المعنوية وتحقيق المزيد من الانجازات"، موضحا أن تنظيم البطولات على الأراضي المصرية عامل جيد لدعم اللاعبين.

واكد أشرف صبحي أن تنظيم البطولات على الأراضي المصرية كان حلما يراوده منذ توليه قيادة الوزارة، خصوصا في ظل امتلاك الدولة الإمكانيات التي تساعدها على استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى أشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة بالألعاب الفردية وتطويرها بشكل مناسب .

ولفت أشرف صبحي إلي تدشين نظام كامل على أعلى مستوى من أجل ضمان عودة الجماهير بصفة مستمرة، مؤكدا أن النظام تذكرتي ساعد كثيرا علي تواجد نظام أمني مناسب للحفاظ على الجماهير وعدم اندلاع أزمات معلقا: "الجماهير ستعود قريبا بشكل مستمر ونسعى لتجهيز الاستادات لاستقبالهم".
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