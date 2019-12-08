بـ جاكيت أسود.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.



وارتدت هدى المفتي جاكيت بأكمام طويلة باللون الأسود، وحرصت هدي على ترك شعرها الأسود الطويل منسدل اسفل الظهر .



واعتمدت هدى في الماكياج على اللون البينك كأيشادو للعيون مع الماسكارا السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك.



وعلقت على الصورة قائلة: "كم من السرور أن ألتقى بشخص جميل مثلك".



تميزت هدى بإطلالتها البسيطة التي أبرزت جمالها الطبيعي وجعلتها محل أنظار الجميع فى المناسبات والحفلات .