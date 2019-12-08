ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جاكيت أسود.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:50 ص
هدى المفتى
هدى المفتى
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

وارتدت هدى المفتي جاكيت بأكمام طويلة باللون الأسود، وحرصت هدي على ترك شعرها الأسود الطويل منسدل اسفل الظهر .

واعتمدت هدى في الماكياج على اللون البينك كأيشادو للعيون مع الماسكارا السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك.

وعلقت على الصورة قائلة: "كم من السرور أن ألتقى بشخص جميل مثلك".

تميزت هدى بإطلالتها البسيطة التي أبرزت جمالها الطبيعي وجعلتها محل أنظار الجميع فى المناسبات والحفلات .
هدى المفتى هدى المفتى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ملابس لافتة.. نوال الزغبى تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

بـ إطلالة كاجول..لطيفة تبهر جمهورها على إنستجرام

شاهد.. نيللى كريم تتألق بإطلالة جديدة ومختلفة

بـ جاكيت غريب.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

بـ عباءة ملونة.. نسرين أمين تتألق بإطلالة مختلفة من أسوان

بـ إطلالة جذابة.. إليسا تتألق في حفل خيرى لدعم مرضى السرطان

ترشيحاتنا

بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع

بدل انتقال 2000 جنيه شهريا .. كامل الوزير يوضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. التفاصيل الكاملة وموقف إدارة الأهلي

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تشعل انستجرام بـ صورة مع سلمى حايك.. شاهد

هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم.. الإفتاء تجيب |فيديو

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

بعد عودته للتهديف | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور | شاهد

الخطيب يبحث إنهاء 3 أزمات في فريق الكرة بـ الأهلي قبل رحلته العلاجية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

رضا عبد العال يكشف سرا جديدا بشأن عدم ضم نادي الزمالك لـ مجدي قفشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوانب الإيجابية للفوضى.. مايا دياب تتألق بالأسود في الرياض

بـ جاكيت أسود.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع