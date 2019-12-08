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رياضة

هدف سواريز الخيالي في شباك ريال مايوركا .. شاهد بزوايا مختلفة للملعب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
شارك لويس سواريز مهاجم برشلونة في مهرجان التهديف في شباك ريال مايوركا في المباراة التي انتهت 5-2 للبرسا في الدوري الإسباني .

وأحرز سواريز هدف من مراوغة خيالية ، واستلام رائع للكرة ، وتسديدها في زاوية لم يستطيع الحارس التحرك نحوها في كرة لا تسد ولا ترد.

واكتسح نادي برشلونة، ضيفه نادي ريال مايوركا، بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

افتتح أنطوان جريزمان التسجيل للبارسا في الدقيقة السابعة ، بعد تمريرة طولية رائعة من تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكاتلوني في الدقيقة السابعة عشرة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص بودمير الفارق لمايوركا في الدقيقة 35

وعاد ميسي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 41 ، واختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف للبارسا في الشوط الأول بالهدف الرابع في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عاد بودمير ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64 ، قبل أن يختتم ميسي مهرجان الأهداف بإضافته الهدف الخامس، موقعًا على الهاتريك الخاص به في الدقيقة 83 ، ليحقق البارسا فوزه الحادي عشر هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 34 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
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