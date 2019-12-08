لو وزنك زاد.. 4 بدائل لـ الأرز الأبيض

الأرز الأبيض من الأطباق الأساسية على السفرة يوميا، ورغم طعمه الحلو، إلا أنه من الحبوب التي تزيد الوزن بشكل سريع و ملحوظ، لهذا وجب استبداله بحبوب صحية لا تزيد الوزن، تقدمها رضوى الشربيني .



الحبوب الكاملة

يضم مصطلح الحبوب الكاملة، كل أنواع الحبوب الغذائية التي تعد أحد أهم مصادر الطاقة التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة مع مزيج من الفيتامينات والألياف والمعادن للحفاظ على صحته مع الشعور بالشبع والحفاظ على مستوى السكر به، مما يحافظ على الوزن ويساعد على فقدان الوزن الزائد، ومن هذه الحبوب الشعير والشوفان والقمح الكامل والكينوا، وجميعها يمكن الاعتماد عليها كبديل صحي عن الأرز الأبيض التقليدي.



الأرز البني

حبوب الأرز البني من المصادر الغنية بالألياف والمعادن التي تعطي الشعور بالشبع، ما يساعد على تناول القليل من الطعام، ويحفز الجسم على فقدان الوزن الزائد، لهذا يُنصح بالاعتماد على الأرز الأسمر أو البني كبديل عن الأرز الأبيض.



البرغل

يعد البرغل من الحبوب الكاملة التي يمكن الاعتماد عليها، ليكون بديلا للأرز الأبيض، إذ يحتوي البرغل على العديد من الفيتامينات، وبه نسبة كربوهيدرات منخفضة على عكس الأرز.



الفريك

يعتبر الفريك من الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية، لأنه غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، ووهو ما يساعد على الشعور بالشبع عند الاعتماد عليه كبديل للأرز الأبيض، مما يساعد على خسارة الوزن الزائد.