هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

يبحث الكثير عن طرق لفقدان الوزن وحرق الدهون بشكل سريع دون الحرمان من أصناف الطعام التي يفضلها، ويتجه إلى تناول الأعشاب أو أدوية التخسيس التي انتشرت مؤخرا، والتي حذر منها العديد من الأطباء لما لها من مخاطر صحية.



يمكنك تجربة المشروب الأخضر الذي يساعد على حرق دهون الجسم وخاصة البطن والأرداف، بشكل مذهل خلال فترة النوم كما نصح به موقع healthline.



المكونات

نصف حزمة بقدونس

نصف حزمة كزبرة

نصف حزمة نعناع اخضر طازج

ثمرة خيار

نصف حزمة جرجير

نصف ثمرة أفوكادو

نصف ثمرة تفاح اخضر

ثمرة كيوي

عسل ابيض للتحلية



طريقة عمل المشروب الأخضر لحرق الدهون

قطعي كل حزمة من الخضروات في الخلاط وضيفي لها شرائح التفاح و الكيوي والافوكادو مع نصف كوب ماء.

اضربي المكونات معا في الخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس ناعم.



ضيفي ملعقتين عسل ابيض لتحلية الخليط ويتم تناوله قبل النوم حتى تتم الاستفادة بمفعوله السحري بالجسم خلال فترة النوم وحرق الدهون، كما أنه يساعد على سد الشهية ويمكن تناوله فور الاستيقاظ .