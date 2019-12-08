ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
المشروب الأخضر لحرق
المشروب الأخضر لحرق الدهون
Advertisements
رشا عوني
يبحث الكثير عن طرق لفقدان الوزن وحرق الدهون بشكل سريع دون الحرمان من أصناف الطعام التي يفضلها، ويتجه إلى تناول الأعشاب أو أدوية التخسيس التي انتشرت مؤخرا، والتي حذر منها العديد من الأطباء لما لها من مخاطر صحية.

يمكنك تجربة المشروب الأخضر الذي يساعد على حرق دهون الجسم وخاصة البطن والأرداف، بشكل مذهل خلال فترة النوم كما نصح به موقع healthline.

المكونات
نصف حزمة بقدونس
نصف حزمة كزبرة
نصف حزمة نعناع اخضر طازج
ثمرة خيار
نصف حزمة جرجير
نصف ثمرة أفوكادو
نصف ثمرة تفاح اخضر
ثمرة كيوي
عسل ابيض للتحلية

طريقة عمل المشروب الأخضر لحرق الدهون
قطعي كل حزمة من الخضروات في الخلاط وضيفي لها شرائح التفاح و الكيوي والافوكادو مع نصف كوب ماء. 
اضربي المكونات معا في الخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس ناعم. 

ضيفي ملعقتين عسل ابيض لتحلية الخليط ويتم تناوله قبل النوم حتى تتم الاستفادة بمفعوله السحري بالجسم خلال فترة النوم وحرق الدهون، كما أنه يساعد على سد الشهية ويمكن تناوله فور الاستيقاظ .
هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

ب3 مشروبات خارقة .. اقضي على دهون البطن والأرداف مثل الثلج

مجربة وفعالة.. 3 حيل لإذابة دهون البطن والأرداف

ترشيحاتنا

قاللي هرقيك لرتبة فريق | كامل الوزير يكشف تفاصيل مكالمة مع الرئيس أثناء حفر أنفاق بورسعيد

3 ساعات ميت في العمليات .. طبيب الدقهلية يعرض 300 ألف جنيه على أسرة شاب توفى أثناء اجراء اللحمية

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الزمالك أمام أول أغسطس.. تفاصيل

خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. التفاصيل الكاملة وموقف إدارة الأهلي

لمنع طرده من المنزل .. ضابط شرطة يدفع الإيجار لمسن ويتكفل بعلاجه

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

كلوب يعلق على عودة محمد صلاح للتسجيل أمام بورنموث

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

الهارب محمد على يستعين بأسماء ضباط سابقين لبث الشائعات

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

شاهد .. دببة جائعة تغزو قرية روسية بأعداد كبيرة.. والسكان في رعب

أغرب عملية جراحية| الأطباء يستبدلون إبهام شاب بإصبع قدمه.. شاهد